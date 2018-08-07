Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , ile yollarını ayırdı

    Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı

    1. Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

    Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    Geçen sezon başında 'dan 'ne gelen Zeki, başkent ekibiyle 21 lig maçına çıktı.

    1. 7.8.2018 17:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN