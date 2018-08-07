Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile yollarını ayırdı.
Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Geçen sezon başında Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne gelen Zeki, başkent ekibiyle 21 lig maçına çıktı.
- 7.8.2018 17:12
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Seyit Mehmet Özkan'dan Fikret Orman'a ziyaret
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ADANALI Alt yapıya ya Altınordunun alt yapı antrenörünü getir ya da Ajax dan antrenör getir Fikret Başkan.
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G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi Gomis satılıyor!
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adını bile yazamamışşsın ya gomis gomis
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 26
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cyanide Rodrigezin ayakları birbirine dolanıyor, pozisyonda faul bile yok. Bülent Yıldırım sarı kart yanlış derken faul kararı yanlış demiştir.
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