Stephane Sessegnon Gençlerbirliği'nde kaldı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'nde kaldı

    Stephane Sessegnon Gençlerbirliği'nde kaldı

    1. Lig ekiplerinden , oyuncusu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Futbolculuk kariyerinde , Montpellier, Sunderland ve takımlarının formasını giyen 34 yaşındaki Sessegnon, muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı kulüp ile yeniden anlaştığını açıkladı.

    Sessegnon, Gençlerbiriliği ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık mukavele yaptığını ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

    'nin yerinin 1. Lig olmadığını ifade eden Sessegnon, "Kulüpteki bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok istediler. Onlara böyle bir cevap vermem lazımdı." dedi.

    Kırmızı-siyahlı kulübün 'e çıkacağına inandığını anlatan Beninli futbolcu, "Çünkü çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. Kamp dönemi çok iyi geçti. İyi çalıştık. Bu dönemi atlatıp, direkt Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.

    Başkent takımının Spor Toto 1. Lig'e düşmesini, "büyük bir şanssızlık" olarak değerlendiren Sessegnon, "Bu kulübün yeri Spor Toto 1. Lig değil, Süper Lig'dir. Büyük bir proje var ve ben de bu projeye inandığım için sözleşmemi yeniledim. Kaptanlık görevim de var ve ekibe güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 3.8.2018 16:26
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