Stephane Sessegnon Gençlerbirliği'nde kaldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, oyuncusu Stephane Sessegnon ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Futbolculuk kariyerinde Paris Saint Germain, Montpellier, Sunderland ve West Bromwich takımlarının formasını giyen 34 yaşındaki Sessegnon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-siyahlı kulüp ile yeniden anlaştığını açıkladı.
Sessegnon, Gençlerbiriliği ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık mukavele yaptığını ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Gençlerbirliği'nin yerinin Spor Toto 1. Lig olmadığını ifade eden Sessegnon, "Kulüpteki bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok istediler. Onlara böyle bir cevap vermem lazımdı." dedi.
Kırmızı-siyahlı kulübün Süper Lig'e çıkacağına inandığını anlatan Beninli futbolcu, "Çünkü çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. Kamp dönemi çok iyi geçti. İyi çalıştık. Bu dönemi atlatıp, direkt Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.
Başkent takımının Spor Toto 1. Lig'e düşmesini, "büyük bir şanssızlık" olarak değerlendiren Sessegnon, "Bu kulübün yeri Spor Toto 1. Lig değil, Süper Lig'dir. Büyük bir proje var ve ben de bu projeye inandığım için sözleşmemi yeniledim. Kaptanlık görevim de var ve ekibe güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
- 3.8.2018 16:26
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Toplam 2
Yorum
onr_05 29 YASINDAYIM SONUNDA DOĞRU BIŞILER OLUYOR BU TAKIMDA CAGLIARI MACINA FORMAMI ALIR GELIRIM BASKAN YANINDAYIM..
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Toplam 6
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karado benficya elenmek normal.ancak fb iyi bir yola giriyor.sabır lazm.
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Toplam 8
Yorum
ULAN ÖZBEK.YAKTIN BİZİ BU ADAMI BAŞIMIZA BELA ETTİN. GÖNDERSEN GİTMİYOR.OYNATSAN OYNAMIYOR.DÜNYANIN DA PARASINI ALIYOR.ÖZBEK-CENK ERG. TRANSFER DEHASI
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