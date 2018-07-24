Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ne İzlandalı stoper

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    Başkent ekibi, 2018 'nda İzlanda forması giyen ve tecrübeli kaleci 'ı kadrosuna kattı

    1. Lig ekiplerinden , 2018 'nda İzlanda forması giyen ve tecrübeli kaleci 'ı transfer etti.

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak forması giyen 30 yaşındaki kaleci ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, 'da düzenlenen 'nda İzlanda'nın Arjantin ve ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.

    1. 24.7.2018 14:45
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