Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper
Başkent ekibi, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı kadrosuna kattı
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ve son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Milli takımda 69 maç oynayan ve 5 gol atan Arnason, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İzlanda'nın Arjantin ve Nijerya ile oynadığı karşılaşmalarda da 90'ar dakika forma giydi.
- 24.7.2018 14:45
-
Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
-
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
-
Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Gençlerbirliği'ne İzlandalı stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.