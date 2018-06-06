Gençlerbirliği'nde kongre eylülde yapılacak
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, seçimli olağan genel kurulun eylül ayında yapılacağını bildirdi.
Cavcav, yaptığı açıklamada, kongre tarihini belirlediklerini ifade etti. Haziran ayında Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin yapılacağına işaret eden Cavcav, "Araya bayramlar da giriyor. Bu süreçte malumunuz okullar tatil. Bunları göz önünde bulundurarak genel kurulun eylül ayında yapılmasını yönetim kurulumuza sundum. Yönetim kurulumumuz da onay verdi. Olağan kongremizi eylül ayında yapmaya karar verdik. Gününü daha sonra netleştireceğiz." diye konuştu.
- 6.6.2018 12:35
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Gençlerbirliği'nde kongre eylülde yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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