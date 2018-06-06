Gençlerbirliği'nde kongre eylülde yapılacak – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'nde kongre eylülde yapılacak

    Gençlerbirliği'nde kongre eylülde yapılacak

    Kulübü Başkanı Murat Cavcav, seçimli olağan genel kurulun eylül ayında yapılacağını bildirdi.

    Cavcav, yaptığı açıklamada, kongre tarihini belirlediklerini ifade etti. Haziran ayında ile milletvekili seçiminin yapılacağına işaret eden Cavcav, "Araya bayramlar da giriyor. Bu süreçte malumunuz okullar tatil. Bunları göz önünde bulundurarak genel kurulun eylül ayında yapılmasını yönetim kurulumuza sundum. Yönetim kurulumumuz da onay verdi. Olağan kongremizi eylül ayında yapmaya karar verdik. Gününü daha sonra netleştireceğiz." diye konuştu.

    1. 6.6.2018 12:35
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