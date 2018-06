Gençlerbirliği'nde tuhaf gelişme

29 yıldır kesintisiz oynadığı Süper Lig'den duayen başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda düşerek dikkatleri üzerine çeken Gençlerbirliği'nde her 3 senede toplanması gereken Olağan Genel Kurul toplanmadı. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden Gençlerbirliği'nde bundan sonraki süreci mahkemeler belirleyebilir.



TÜZÜĞE AYKIRI

Dernekler Kanunu ve spor kulüplerini ilgilendiren Spor Genel Müdürlüğü yönetmeliğine göre dernek ve kulüplerin her üç senede bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapmaları zorunlu. Genel Kurul'un yıl içinde ne zaman yapılacağı ise derneklerin kendi tüzüklerine göre belirleniyor.

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün tüzüğünde ise Genel Kurul'un her yıl Mayıs ayında toplanacağı belirtiliyor. Bugün itibariyle Olağan Genel Kurul'u toplaması gereken kanuni süreyi aşan Gençlerbirliği Spor Kulübü bu ihmalinden dolayı cezalandırılacak.



120 MİLYONU HARCADILAR, CEZASI 500 LİRA

İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığını yaptığı mevcut yönetim kurulu, Gençlerbirliği taraftarları ve camianın muhalif isimleri tarafından kulübün bütçesini plansız harcamakla eleştiriliyor. Kulüp kasasındaki 70 milyona ek olarak yayından kazanılan 50 küsur milyona dikkat çekenler bu rakamın büyük bir kısmının harcanmasına rağmen duayen İlhan Cavcav'ın adını taşıyan sezonda takımın düşmesine tepkili. Olağan Genel Kurul'un toplanmamasının cezası ise bu 120 milyonun yanında neredeyse bir trafik cezası kadar: 500 lira.



BİLANÇOYU GENEL KURULDAN SAKLIYOR

1923'te kurulduğu halde mevcut 1950 üyeden 1100'ünün İlhan Cavcav'ın vefatından sonra kaydedildiğine dikkat çekiliyor. Bu üye profiline rağmen Olağan Genel Kurul'u toplamayarak hukuki meşruiyetini kaybetmeyi göze alan Murat Cavcav'ın tartışma konusu olan bilançoyu kamuoyundan saklamak için böyle bir yol izlediği iddia ediliyor.



KAYYUM TEHLİKESİ

Benzeri durumlarda mahkemelerin genel kurul toplanması için başvuru halinde kayyum atayabileceğine işaret eden uzmanlar bu sürecin oldukça uzayabileceğine dikkat çekiyor. Futbol kulüplerinin dernek kanunlarıyla yönetilmesindeki tehlikelere dikkat çeken uzmanlar, mahkemeler karar verene kadar transfer sezonunun tamamlanacağını hatta liglerin çoktan başlamış olacağını hatırlatıyor.