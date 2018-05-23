Gençlerbirliği, Erkan Sözeri'ye emanet – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    , 'ye emanet

    Gençlerbirliği, Erkan Sözeri'ye emanet

    Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan 'nde, ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

    Spor 'de 2017-2018 sezonunu 33 puanla 17. sırada bitirerek küme düşen 'nde takımın başından ayrılan 'ın yerine 'nin getirildiği açıklandı.

    ?Gençlerbirliği'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
    "Yeni sezon öncesinde arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 - 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."
    1. 23.5.2018 19:17
    2. Güncelleme: 23.5.2018 19:17
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