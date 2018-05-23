Gençlerbirliği, Erkan Sözeri'ye emanet
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
?Gençlerbirliği'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını tamamlayan kulübümüz, Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı. 1992 - 1998 yılları arasında kulübümüzde forma giyen ve takım kaptanlığımızı da yapan Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."
- 23.5.2018 19:17
- Güncelleme: 23.5.2018 19:17
-
Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
-
Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
-
Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
Gençlerbirliği, Erkan Sözeri'ye emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.