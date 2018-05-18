19 Mayıs Stadı’nda son görev Yıldırım’ın – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    19 Mayıs Stadı’nda son görev Yıldırım’ın

    19 Mayıs Stadı’nda son görev Yıldırım’ın
    Onursal başkanı merhum 'ın isminin verildiği sezon küme düşen G.Birliği, yıkılma kararı alınan 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçına Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu 'la çıkacak. Yıldırım, yolların ayrıldığı 'ın yerine geldi.
    1. 18.5.2018
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