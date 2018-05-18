19 Mayıs Stadı’nda son görev Yıldırım’ın
Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezon küme düşen G.Birliği, yıkılma kararı alınan 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçına Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Sezai Yıldırım'la çıkacak. Yıldırım, yolların ayrıldığı Ümit Özat'ın yerine geldi.
- 18.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
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Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
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Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
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qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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