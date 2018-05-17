Gençlerbirliği’ne Hikmet Karaman – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>’ne <a href="/index/hikmet-karaman?id=0cb511c3-1d67-4c7d-831a-2b5390a66e10" class="" rel="tag">Hikmet Karaman</a>

    ’e veda eden G.Birliği, tecrübeli hoca ’ı getirmek istiyor.

    'de merhum başkanları 'ın adının verildiği sezon küme düşen , yeniden ayağa kalkmak için işi sıkı tutuyor. Başkent ekibinin, 1. Lig'de Ç.Rize'de görevden ayrıldıktan sonra, bu sezon 'u sadece 6 maçlığına çalıştıran ve şu anda boşta olan ile görüştüğü ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar, 29 yıl sonra ligden düştükten sonra teknik direktör 'la yollarını ayırmıştı. 1998'de teknik direktörlüğe başlayan Karaman, daha önce 'ni hiç çalıştırmadı.
    1. 17.5.2018
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