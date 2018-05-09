Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...
- 8.5.2018 07:01
- Güncelleme: 9.5.2018 06:33
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Vagner Love’la yollar ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
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Toplam 1
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baba tabi tabi
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
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FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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