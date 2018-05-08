Gençlerbirliği'nde Ümit Özat devam ediyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'nde devam ediyor

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nde <a href="/index/umit-ozat?id=24cbd769-1578-4c56-9284-c21b58aa6410" class="" rel="tag">Ümit Özat</a> devam ediyor
    G.Birliği evinde 'ya 1-0 yenilince, teknik direktör Ümit Özat istifa etmişti. Özat, bitimine 2 hafta kala 30 puanla 17. sırada bulunan takımını bırakmaktan vazgeçti. Sezona G.Birliği ile başlayan Özat, 4. haftada istifa edip, 12. haftada geri dönmüştü.
    1. 8.5.2018
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