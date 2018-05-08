Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...
- 8.5.2018 07:01
- Güncelleme: 8.5.2018 09:25
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