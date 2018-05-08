Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia!
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    : " hükmen mağlup olmalı"

    Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

    İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...

    1. 8.5.2018 07:01
    2. Güncelleme: 8.5.2018 09:25
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