Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sabah yazarı Ahmet Çakar, bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.



İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...