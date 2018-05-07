Ümiz Özat, Gençlerbirliği ile devam etme kararı aldı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Ümiz Özat, ile devam etme kararı aldı

    Ümiz Özat, Gençlerbirliği ile devam etme kararı aldı

    'nde teknik direktörü göreve devam etme kararı aldı.

    karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından istifa ettiğini açıklayan , kararını değiştirdi. Özat'ın başkent ekibindeki görevine devam edeği öğrenildi. (BeIN Sports)
    1. 7.5.2018 14:47
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