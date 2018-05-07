Ümiz Özat, Gençlerbirliği ile devam etme kararı aldı
Gençlerbirliği'nde teknik direktörü Ümit Özat göreve devam etme kararı aldı.
- 7.5.2018 14:47
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Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Toplam 1
Yorum
DEMBABA Dembabaya laf edenler sow a ve furkana bir sözünüz yokmu. hem kendi kalesine gol attı hemde rakibine atmadı.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 8
Yorum
seyirci Fırat aydınus ilk yarıda A.Atıfın pozisyonunu göremiyor neden,F.B. 10 kişi kalacak,uçururlar adamı. Sıkıysa Titiye verdiği gibi onada verse
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Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!
Toplam 1
Yorum
insan insan olamazsınız.....
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