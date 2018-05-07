Gençlerbirliği ağır yaralı!
Ateş hattındaki Başkent ekibi birçok fırsat kaçırdığı maçta Doukara’nın golüne engel olamadı. G.Birliği, gelecek hafta Konya ve Akhisar puan alırsa Süper Lig’e veda edecek.
POGBA'YA KIZDILAR SALDIRDILAR!
G.Birliği maçının son anlarında ilginç sahneler yaşandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Başkent ekibi 3 değişiklik hakkını kullandığı için maçı 10 kişi tamamladı. Bitiş düdüğünün ardından ise G.Birliği futbolcuları, sahayı terk eden Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba'yı uzaklaştırdı.
HAMZAOĞLU: ÜZGÜNÜM
Maç sonu açıklamada bulunan Antalya'nın hocası Hamza Hamzaoğlu, "Ligde kalsın diye kulüpleri batırmak doğru değil. Gençlerbirliği için üzgünüm" dedi.
ÜMİT ÖZAT'TAN İSTİFA SİNYALİ
Yenilginin ardından konuşan G.Birliği teknik direktörü Ümit Özat, görevi bırakma sinyalini verdi. Sorumluluğu üstlenen Özat, "Önemli olan şerefle hizmet edebilmek. Bugün de yoluma bakacağım. Yanımızda olanlara teşekkür ederim" dedi.
'HAYATTA KALMA MÜCADELESİYDİ
G.Birliği'ni yıkan golü atan Doukara, hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi. Doukara, "Hayatta kalma mücadelesiydi ve bunu başardık. Attığım gol çok önemliydi. Bugün hep birlikte takım olarak galip geldik" diye konuştu.
G.BİRLİĞİ TARAFTARI OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ
G.Birliği'nde taraftarlar, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu. Karşılama sırasında, teknik direktör Ümit Özat'ın yardımcılarından Ferdi Tatlı'nın takım otobüsünün kapısından düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Ümit Özat, "Küfür edildi. Ferdi sinirlendi, otobüsten inmeye çalışırken düştü ve kafasından yaralandı" dedi.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Gençlerbirliği ağır yaralı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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