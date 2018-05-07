Gençlerbirliği ağır yaralı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ağır yaralı!

    Gençlerbirliği ağır yaralı!

    Ateş hattındaki Başkent ekibi birçok fırsat kaçırdığı maçta Doukara’nın golüne engel olamadı. G.Birliği, gelecek hafta ve Akhisar puan alırsa ’e veda edecek.

    Spor Toto 'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta G.Birliği, konuk ettiği Antalya'ya 1-0 kaybederek bitime 2 hafta kala ağır bir yara aldı. İlk yarıda, oldukça etkili bir ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, Scekic, Skuletic, Milinkovic ve Pogba'yla yakaladığı pozisyonlarda topu ağlara gönderemedi ve devre golsüz bitti. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren ateş hattındaki Gençler, yine kale önüne kadar getirdiği pozisyonlarda ağları bulmayı başaramadı. Adeta 'atamayana atarlar' kuralının işlediği final gibi maçta 78'de Doukara golü buldu. G.Birliği, duayen başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adını taşıyan sezonda bitime 2 hafta kala lige veda etmenin eşiğine geldi. 3 maç sonra kazanıp rahat bir nefes alırken, 30 puanla ateş hattındaki Gençler, gelecek hafta 'nın 'den ve Akhisar'ın Osmanlı'dan puan alması durumunda lige veda edecek. Haftaya G.Birliği, Kasımpaşa'ya konuk olurken, Antalya Başakşehir'i ağırlayacak.

    POGBA'YA KIZDILAR SALDIRDILAR!
    G.Birliği maçının son anlarında ilginç sahneler yaşandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Başkent ekibi 3 değişiklik hakkını kullandığı için maçı 10 kişi tamamladı. Bitiş düdüğünün ardından ise G.Birliği futbolcuları, sahayı terk eden Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba'yı uzaklaştırdı.

    HAMZAOĞLU: ÜZGÜNÜM
    Maç sonu açıklamada bulunan Antalya'nın hocası , "Ligde kalsın diye kulüpleri batırmak doğru değil. için üzgünüm" dedi.

    ÜMİT ÖZAT'TAN İSTİFA SİNYALİ
    Yenilginin ardından konuşan G.Birliği teknik direktörü , görevi bırakma sinyalini verdi. Sorumluluğu üstlenen Özat, "Önemli olan şerefle hizmet edebilmek. Bugün de yoluma bakacağım. Yanımızda olanlara teşekkür ederim" dedi.

    'HAYATTA KALMA MÜCADELESİYDİ
    G.Birliği'ni yıkan golü atan Doukara, mücadelesi verdiklerini söyledi. Doukara, "Hayatta kalma mücadelesiydi ve bunu başardık. Attığım gol çok önemliydi. Bugün hep birlikte takım olarak galip geldik" diye konuştu.

    G.BİRLİĞİ TARAFTARI OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ
    G.Birliği'nde taraftarlar, tesislerin girişinde takım otobüsünü durdurdu. Karşılama sırasında, Ümit Özat'ın yardımcılarından Ferdi Tatlı'nın takım otobüsünün kapısından düştüğü ve yaralandığı öğrenildi. Ümit Özat, "Küfür edildi. Ferdi sinirlendi, otobüsten inmeye çalışırken düştü ve kafasından yaralandı" dedi.
    1. 7.5.2018
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