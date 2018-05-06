Gençlerbirliği'nde Pogba sahayı terk etti – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'nde Pogba sahayı terk etti

    Gençlerbirliği'nde Pogba sahayı terk etti

    'in 32'nci haftasında 'nda oynanan - mücadelesinde sahayı terk etti.

    'in 32'nci haftasında 'nda oynanan - mücadelesinde sahayı terk etti.

    Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

    1. 6.5.2018 18:19
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