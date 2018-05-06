Gençlerbirliği'nde Pogba sahayı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti.



Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.