Gençlerbirliği’nde 3 eksik – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ’nde 3 eksik

    Gençlerbirliği’nde 3 eksik
    Düşme hattında bulunan ve bugün Antalya'yı ağırlayacak 3 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sarı kart cezalıları Alper Uludağ ve Dialo Guidileye ile tedavisine devam edilen Jailton Paraiba, 'a karşı forma giyemeyecek.
    1. 6.5.2018
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