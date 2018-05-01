Gençlerbirliği moralsiz – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    moralsiz

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> moralsiz
    deplasmanından puansız ayrılan ateş hattındaki G.Birliği, sezon finali gibi maçta karşılaşacağı hazırlıklarına moralsiz başladı. Tedavilerine devam edilen Jailton ve idmana katılmazken, Ahmet İlhan bir bölümünü takımla yaptığı çalışma sonrası fizyoterapistle idmanı tamamladı.
    1. 1.5.2018
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