Gençlerbirliği, Sivas deplasmanında
Onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği, 31. haftada yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Zeki Yavru ve Ahmet İlhan Özek, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sezona başladığı teknik direktörü Ümit Özat ile 9 haftalık ayrılığın ardından 13. hafta öncesinde yeniden anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, 30 maçta topladığı 30 puanın 12'sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan aldı.
Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına karşın alt basamaklardan kurtulamayan ve deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgilik performansıyla haftaya 17. sırada girdi.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, Göztepe ve Trabzonspor'u geride bırakarak sezonu ilk 5 içinde tamamlama mücadelesi veren 7. basamaktaki Demir Grup Sivasspor'un ise 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 44 puanı bulunuyor.
- 27.4.2018 12:17
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
adsız hakem macı tatil etmeden şenol güneş soyunma odasına gidiyor hakem de arkasından hocam hocan diye sesleniyor sonra maç tatil edildi .
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 13
Yorum
o zamanin yardimci antrönörü acikladiydi, baricin mantosunun alt tarafina geldi, hic bir yarasi yoktu, bu maci bitirmemek icindi diye, arastir bence
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
mk bunu zamanında trabzonspor maçından kaçan takımın taraftarının söylüyor olması da ilginç
Gençlerbirliği, Sivas deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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