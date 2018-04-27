Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Gençlerbirliği'nde tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Zeki Yavru ve Ahmet İlhan Özek, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sezona başladığı teknik direktörü Ümit Özat ile 9 haftalık ayrılığın ardından 13. hafta öncesinde yeniden anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, 30 maçta topladığı 30 puanın 12'sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan aldı.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına karşın alt basamaklardan kurtulamayan ve deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgilik performansıyla haftaya 17. sırada girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, Göztepe ve Trabzonspor'u geride bırakarak sezonu ilk 5 içinde tamamlama mücadelesi veren 7. basamaktaki Demir Grup Sivasspor'un ise 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 44 puanı bulunuyor.