Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda yapacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich ve Aydın Karabulut antrenmana katılmazken, Ahmet İlhan Özek ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 24.4.2018 13:57
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Pepe’de Gomis örneği
Toplam 3
Yorum
Mert sarı kartlık pozisyon bile değilken kırmızı verdi cezası bir maçtır onuda çekti zaten galatasaray maçında sahada
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TFF'de karar günü
Toplam 7
Yorum
özlenen şimdi o karar emsal olarak alınmalı ve beşiktaş hükmen mağlup olup önümüzdeki sene de kupaya alınmamalı
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Halilhodzic: "Beni bir çöp gibi fırlattılar"
Toplam 2
Yorum
Tahiroglu Herkez haketdigi yere gider
Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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