Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'nde maçı hazırlıkları

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>'nde <a href="/index/demir-grup-sivasspor?id=57dfde3e-314e-4f16-b111-0732e677a01a" class="" rel="tag">Demir Grup Sivasspor </a>maçı hazırlıkları

    , 'in 31. haftasında deplasmanda yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

    Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

    Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich ve antrenmana katılmazken, ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24.4.2018 13:57
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