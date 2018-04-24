Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Başkent ekibinde, tedavilerine devam edilen Siarhei Palitsevich ve Aydın Karabulut antrenmana katılmazken, Ahmet İlhan Özek ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.