Ümit Özat patladı: Sokaktan adam toplasak... – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    patladı: Sokaktan adam toplasak...

    Ümit Özat patladı: Sokaktan adam toplasak...

    Teknik Direktörü , maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde oynanan Başkent derbisinde , evinde ağırladığı 'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, "Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor'u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    1. 21.4.2018 16:15
    2. Güncelleme: 22.4.2018 01:43
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