Gençlerbirliği futbolcusu Alper Uludağ maç sonu gözyaşlarını tutamadı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    futbolcusu maç sonu gözyaşlarını tutamadı

    Gençlerbirliği futbolcusu Alper Uludağ maç sonu gözyaşlarını tutamadı

    futbolcusu 3-0 yenildikleri maçı sonrası orta sahada yere çökerek ağladı.

    'in 30. haftasında , sahasında karşılaştığı 'a karşı saha avantajını kullanamadı ve 3-0 mağlup oldu. Bitiş düdüğüyle kümede kalma şansını zora sokan Gençlerbirliği futbolcusu yıkıldı. Orta sahada yere çöken Uludağ gözyaşlarına hakim olamadı. Uludağ'ı teselli etmeye eskiden Gençlerbirliği'nde oynayan ve bugün Osmanlıspor adına 3. golü atan Serdar Gürler gitti. Gürler, Uludağ'ı yerden kaldırıp sarıldı ve soyunma odasına götürdü.

    Bu skorla Gençlerbirliği 30 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 16. sıraya geriledi.


    1. 21.4.2018 17:35
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