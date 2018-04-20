Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'nde başkent derbisi hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

    'in 30. haftasında 'nın bir diğer temsilcisi ile yarın karşılaşacak 'nde, bu maçın hazırlıkları tamamlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların antrenmana ısınma koşusuyla başladıkları, koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etikleri, sonrasında da dar alanda top kapma oyunu oynadıkları ifade edildi.

    Açıklamada, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

    Başkent ekibinde tedavisi süren derbi maçta forma giyemeyecek.

    1. 20.4.2018 16:07
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