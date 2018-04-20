Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankara'nın bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ile yarın karşılaşacak Gençlerbirliği'nde, bu maçın hazırlıkları tamamlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların antrenmana ısınma koşusuyla başladıkları, koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etikleri, sonrasında da dar alanda top kapma oyunu oynadıkları ifade edildi.
Açıklamada, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.
Başkent ekibinde tedavisi süren Ahmet İlhan Özek derbi maçta forma giyemeyecek.
- 20.4.2018 16:07
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 52
Yorum
taraftar Bu olaylarda haklılık arayan taraftar o olayları çıkaranlarla aynı görüştedirler.Bunlarla tartışılmaz.Gözleri görmüyor kulakları duymuyor...
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 15
Yorum
fb hükmen galibiyeti garantiledin herhalde ciğeri kap sonra oturalım anlaşalım yürü
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 52
Yorum
syt. Denizli'de 20 dakika maç uzama sebebi devre arası a.yıldırımla denizli spor başk.aşağıya beraber indiler acaba ne konuştularda geciktiier ?
Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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