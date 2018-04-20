Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların antrenmana ısınma koşusuyla başladıkları, koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etikleri, sonrasında da dar alanda top kapma oyunu oynadıkları ifade edildi.

Açıklamada, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.

Başkent ekibinde tedavisi süren Ahmet İlhan Özek derbi maçta forma giyemeyecek.