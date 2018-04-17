Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Ümit Özat yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde çift kale taktik maçı yaptı.
Ahmet İlhan Özek, Kamal Issah ve Marko Milinkovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 16:04
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"Kendi sahamızda turu geçmek istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
eray takımlar kaybedecek siz hepsini kazanacaksınız hayaller güzeldir gs bjk ve başakşehir en avantajlı takımlar kupada hakem olmasın bjk 3 1 kaz
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 5
Yorum
karakartal beşiktaş şuan şampiyonluk yarışında bence kupa maçını ciddiye almaması lazım. şenol hoca yedeklerle çıkmalı. stres kavga olmaz böylece.
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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