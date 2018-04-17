Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'nde başkent derbisi hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları

    , 'in 30. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

    Kırmızı-siyahlı ekip, Ümit Özat yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde çift kale taktik maçı yaptı.

    , Kamal Issah ve Marko Milinkovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:04
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