Gençler’de 4 eksik – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gençler’de 4 eksik

    Gençler’de 4 eksik
    'ı yenerek geçen hafta büyük sürpriz yapan , bugün 'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan İlhan ve Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı olan Jailton ile Ahmet Oğuz da forma giyemeyecek.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençler’de 4 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN