Gençler’de 4 eksik
Galatasaray'ı yenerek geçen hafta büyük sürpriz yapan Gençlerbirliği, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan ve Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı olan Jailton ile Ahmet Oğuz da forma giyemeyecek.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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