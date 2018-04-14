Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanında – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , deplasmanında

    Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanında

    , Spor Toto 'in 29. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

    Son maçında 'ı yenen başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan ve Marko Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı Jailton Paraiba ve Ahmet Oğuz, 'de forma giyemeyecek.

    'de 29. haftaya 30 puanla 15., ise 41 puanla 6. sırada girdi.

    Sezonun ilk yarısında 'da yapılan müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:12
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