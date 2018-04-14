Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanında

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son maçında Galatasaray'ı yenen başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Marko Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı Jailton Paraiba ve Ahmet Oğuz, Kayseri'de forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 29. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.