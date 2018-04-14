Gençlerbirliği, Kayseri deplasmanında
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Son maçında Galatasaray'ı yenen başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan Özek ve Marko Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı Jailton Paraiba ve Ahmet Oğuz, Kayseri'de forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 29. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada girdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:12
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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