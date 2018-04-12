Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki idmana tedavileri süren Marko Milinkovic ve Petar Skuletic katılmadı.

Bu arada, futbolculardan Siarhei Palitsevich ve Ahmet İlhan takımdan ayrı olarak çalıştı.

Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. İdman taktik çalışmayla son buldu.