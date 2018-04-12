Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'nde, maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları

    , 'in 29. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki idmana tedavileri süren Marko Milinkovic ve Petar Skuletic katılmadı.

    Bu arada, futbolculardan Siarhei Palitsevich ve Ahmet İlhan takımdan ayrı olarak çalıştı.

    Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. İdman taktik çalışmayla son buldu.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:03
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