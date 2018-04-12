Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki idmana tedavileri süren Marko Milinkovic ve Petar Skuletic katılmadı.
Bu arada, futbolculardan Siarhei Palitsevich ve Ahmet İlhan takımdan ayrı olarak çalıştı.
Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. İdman taktik çalışmayla son buldu.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:03
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 12
Yorum
objektif_yorum Beşiktaş kiralar, parlatır ve opsiyonu kullanmaz. Her zaman ki hikaye.
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 12
Yorum
tarafsız_bölge yaramaz.
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Trabzonspor, taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
Cem Tövbe tövbe. Taktik ve Rıza hoca.. Herhalde Burak oynamayacak. Yoksa taktik belliydi."Topu alan Buraka uzun top"..
Gençlerbirliği'nde, Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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