Gençlerbirliği büyüklerin kabusu oldu – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    büyüklerin kabusu oldu

    Gençlerbirliği büyüklerin kabusu oldu

    'in 28'inci hafta sonunda ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan 12 puan alan , şampiyonluk yarışına yön veren ekiplerden biri oldu.

    Dün oynanan haftanın son maçında 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın kaydettiği golle Galatasaray'ı liderlikten eden , bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Ligin 3'üncü haftasında Ankara'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım, 6'ncı haftada 'i 1-0, 8'inci haftada ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. 21'inci haftada Trabzonspor'u Ankara'da ağırlayan Gençlerbirliği, 0-0'lık eşitlikle bordo mavili rakibine de çelme takmayı başardı.

    DIŞARIDA DA BİLEĞİ KOLAY BÜKÜLMÜYOR
    Ayrıca Gençlerbirliği, 23'üncü haftada İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine bu sezon iki maçta da mağlup olmadı. Başkent ekibi 20'nci haftada ise evinde mağlup olduğu Fenerbahçe ile ligin 2'nci yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

    ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GENÇLERBİRLİĞİ DAMGASI
    'in 28'inci haftası sonunda 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 15'inci sırada yer alan Gençlerbirliği, 12 puanını ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerden kazandı. Ankara temsilcisi, Medipol Başakşehir'den 4, Trabzonspor'dan 1, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 1 ve Galatasaray'dan 3 puan almayı başardı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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