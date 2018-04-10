Gençlerbirliği büyüklerin kabusu oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta sonunda ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan 12 puan alan Gençlerbirliği, şampiyonluk yarışına yön veren ekiplerden biri oldu.
Dün oynanan haftanın son maçında 90+2'nci dakikada Alper Uludağ'ın kaydettiği golle Galatasaray'ı liderlikten eden Gençlerbirliği, bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Ligin 3'üncü haftasında Ankara'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım, 6'ncı haftada Medipol Başakşehir'i 1-0, 8'inci haftada ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek eli boş gönderdi. 21'inci haftada Trabzonspor'u Ankara'da ağırlayan Gençlerbirliği, 0-0'lık eşitlikle bordo mavili rakibine de çelme takmayı başardı.
DIŞARIDA DA BİLEĞİ KOLAY BÜKÜLMÜYOR
Ayrıca Gençlerbirliği, 23'üncü haftada İstanbul deplasmanında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve rakibine bu sezon iki maçta da mağlup olmadı. Başkent ekibi 20'nci haftada ise evinde mağlup olduğu Fenerbahçe ile ligin 2'nci yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GENÇLERBİRLİĞİ DAMGASI
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftası sonunda 30 puanla düşme hattının hemen üstünde 15'inci sırada yer alan Gençlerbirliği, 12 puanını ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerden kazandı. Ankara temsilcisi, Medipol Başakşehir'den 4, Trabzonspor'dan 1, Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den 1 ve Galatasaray'dan 3 puan almayı başardı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:11
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
Toplam 2
Yorum
DÜLER. ŞAMPİYON OLACAK GS EZER GEÇER. BU DA KONDİS BU EREN DERDİ HİÇ YOK HALA BU TAKIMDA OYNATILACAK MI. NEREDE SENE BAŞINDAN BERİ İSTİKRATLI GİDEN TAKIM. NE OLDU ANTREMAN MI YAPMIYOR. DÖKÜL
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 3
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Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
Gençlerbirliği büyüklerin kabusu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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