Gençlerbirliği, G.Saray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda 7'ye 7 çift kale maç yaptı. İdman, tempolu koşuyla sona erdi.
Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek antrenmanda yer almazken, Jailton Lourenco Da Silva takımdan ayrı koştu.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:18
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pomak galatasaray destek görseydi 10 puan fark vardı,medel ve ouresmanın nasıl kollandığı ortada,ouresmaya çok daha önceleri cezalar verilmedi
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Ağaoğlu projelerini açıklıyor!
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seda agaoglu ts yi ayaga kaldirir, ama ts önce oyun stilini degiscek,geri paslar delirtici,geri pas yapmican ögren sunu
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UĞUR HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ
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