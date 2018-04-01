Gençlerbirliği, G.Saray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    , G.Saray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

    Gençlerbirliği, G.Saray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

    , 'in 28. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

    Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda 7'ye 7 çift kale maç yaptı. İdman, tempolu koşuyla sona erdi.

    Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen antrenmanda yer almazken, Jailton Lourenco Da Silva takımdan ayrı koştu.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:18
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