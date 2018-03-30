Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son çalışmasını Malatya'da yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibinin 1 saat süren idmanı çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Başkent temsilcisinde kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.