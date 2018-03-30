Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son çalışmasını Malatya'da yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibinin 1 saat süren idmanı çıkış çalışmasıyla sona erdi.
Başkent temsilcisinde kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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