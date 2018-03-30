Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , hazırlıklarını tamamladı

    Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı

    , 'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Evkur maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi son çalışmasını Malatya'da yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibinin 1 saat süren idmanı çıkış çalışmasıyla sona erdi.

    Başkent temsilcisinde kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ve , Evkur 'a karşı forma giyemeyecek.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:08
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