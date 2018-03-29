5 gollü prova

Ateş hattındaki G.Birliği, Malatya maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Günü antrenman maçıyla değerlendiren Başken ekibi, U21 takımıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 5-0 kazandı. Maçta Sessegnon iki gol kaydederken, Milinkovic de 3 gole imza attı.

BOUTAİB ŞOV

Malatya'da 12 golle takımın en skorer ismi olan Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı'nda da boş durmuyor. Dünya Kupası'na katılacak Fas'ın en önemli kozlarından biri olan 30 yaşındaki santrfor, Sırbistan'la oynanan ve 2-1 kazandıkları maçta attığı golle galibiyette pay sahibi oldu.

GENÇLER'DE ADAY

Gençlerbirliği eski yöneticisi Arda Çakmak, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Duayen Başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından başkan olan oğlu Murat Cavcav'ın yönetiminde yer alan ve 2017 Ekim ayında istifa eden dört yöneticiden biri olan Çakmak, Mayıs ayında yapılacak olan genel kurul öncesi adaylığını duyurdu.

GENÇLER'LE SEZON FİNALİ

Yeni Malatyasporlu Mickael Pereira ve kaleci Ertaç Özbir, sahalarında oynayacakları G.Birliği maçına büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi. Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Fransız sağ açığı Pereira, "Çok önemli G.Birliği maçında sahada olmayı umuyorum. Bundan sonraki kalan bütün maçların hepsi birbirinden zor ama 'sezonu nasıl bitireceğiz?' bu maç belirleyecek. Bu maç hem kulübün geleceği, hem bizim, ailelerimiz için çok önemli bir maç. Bütün oyuncu gurubu da bunun farkında çalışmalarda da göründüğü gibi bütün takım, büyük bir ciddiyetle bu maça hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Kaleci Ertaç ise G.Birliği karşılaşmasının en zorlu maçlardan biri olacağını belirtip, kazanan tarafın kendilerinin olacağını iddia etti.