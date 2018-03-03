Gençlerbirliği, Alanyaspor'u konuk edecek
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Başkent temsilcisinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
ÖZAT VE BAKKAL RAKİP
Başkentte oynanacak maçta aynı sezonda kırmızı-siyahlı ekipte görev yapan iki teknik adam karşı karşıya gelecek.
Sezona Ümit Özat ile başlayan Gençlerbirliği, 3. haftadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak, takımı Mesut Bakkal'a emanet etti.
Mesut Bakkal ile 9 maçlık periyodun ardından çalışmama kararı alan Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı yönetim, yeniden Ümit Özat ile anlaştı.
Özat yönetiminde 13. haftadaki ilk maçında Osmanlıspor'a kaybeden kırmızı-siyahlılar daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti.
Ligde son 10 maçını yitirmeyen, 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 26 puanla 13. basamakta girdi.
MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI
Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Teknik direktörlüğe Gençlerbirliği'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek.
Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:03
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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