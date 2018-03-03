Gençlerbirliği, Alanyaspor'u konuk edecek – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    , Alanyaspor'u konuk edecek

    <a href="/index/genclerbirligi?id=6be7929e-afd6-443a-bd48-8e6e11434235" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>, Alanyaspor'u konuk edecek

    , 'in 24. haftasında yarın 'u ağırlayacak.

    19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçı hakem yönetecek.

    Başkent temsilcisinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavisine devam edilen , 'a karşı forma giyemeyecek.

    ÖZAT VE BAKKAL RAKİP
    Başkentte oynanacak maçta aynı sezonda kırmızı-siyahlı ekipte görev yapan iki teknik adam karşı karşıya gelecek.

    Sezona ile başlayan , 3. haftadaki yenilgisinin ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak, takımı 'a emanet etti.

    ile 9 maçlık periyodun ardından çalışmama kararı alan Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı yönetim, yeniden ile anlaştı.

    Özat yönetiminde 13. haftadaki ilk maçında Osmanlıspor'a kaybeden kırmızı-siyahlılar daha sonra , , Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve ile berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor, , ve 'yi mağlup etti.

    Ligde son 10 maçını yitirmeyen, 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 26 puanla 13. basamakta girdi.

    MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI
    , 'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.

    Teknik direktörlüğe 'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek.

    Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:03
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