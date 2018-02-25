G.Birliği, Başakşehir'e konuk olacak – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    G.Birliği, Başakşehir'e konuk olacak

    G.Birliği, Başakşehir'e konuk olacak

    , 'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    karşısına yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak için çıkacak , haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

    Sezonun ilk yarısında iki takım arasında başkentte oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

    Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen ve Petar Skuletic, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:52
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