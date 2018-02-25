G.Birliği, Başakşehir'e konuk olacak
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Medipol Başakşehir karşısına yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak için çıkacak Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında başkentte oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:52
-
'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 5
Yorum
misafir bjk başkanı başka bir takım çalışanına laf çatıyorsa..seviyesi düşmüştür..aykuta ceza verileceği sözünü tff den biri mi uçurdu kulağına..oo
-
Belhanda bonusu! 250 bin Euro...
Toplam 1
Yorum
KÖRFEZ Bu nee bicim aanlasma bunu ancak cahil ve tecubesiz kisiler yapar parayi sokaga atmaktir bu yaziklar olsun saygilarimla
-
Burak Yılmaz isyan etti! Flaş sözler
Toplam 16
Yorum
misafir beşiktaş maçında oynamayıp f.ormana ş.güneşe ve bjk taraftarına şirin görünmeye çalışman trabzona ihanettir.gerçi durumdan rıza da memnun.00
G.Birliği, Başakşehir'e konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.