"Kardeşlerin" yenilmezlik gururu

Gençlerbirliği'nde aynı sezonda ikinci kez göreve gelen Ümit Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar 9 haftadır, başkentin tecrübeli teknik adamı Mustafa Kaplan'ın başında olduğu "kardeş kulüp" Hacettepe de 16 karşılaşmadır yenilgi yüzü görmedi.

Sezonun 13. haftasında Osmanlıspor karşısında son yenilgisini alan kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile berabere kalırken Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti.

Özat'ın ikinci döneminde 1 yenilgi, 5 beraberlik ve 4 galibiyetlik performansla 17 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 25 puanla 13. basamakta bulunuyor.

LİGLERİN EN UZUN SÜRE YENİLMEYENİ

Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe ise Türkiye futbol liglerinde bu sezon en uzun süre yenilmeyen takımı unvanını elinde bulunduruyor.

Başkentin tecrübeli teknik adamı Mustafa Kaplan yönetiminde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden mor-beyazlı takım, son 16 karşılaşmada mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini 7. haftada karşılaştığı BUGSAŞ Spor'dan alan Hacettepe, Niğde Belediyespor, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor, Altay, Konya Anadolu Selçukspor ve Sakaryaspor ile berabere kaldı.

Kaybetmeme serisinde Pendikspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, Nazilli Belediyespor, Ottocool Karagümrük, Fethiyespor, SBS İnşaat Kırıklarelispor, Silivrispor, Bandırmaspor ve Karşıyaka'yı mağlup ederek 16 maçta 36 puan toplayan mor-beyazlılar, 23 karşılaşmada 42 puan topladı ve haftayı 3. basamakta tamamladı.

"ÇOK ÇALIŞARAK BU NOKTALARA GELDİK"

Hacettepe'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamada, başarılarının tesadüf olmadığını, çok çalışarak bu noktalara geldiklerini söyledi.

Kaplan, kardeş takım Gençlerbirliği ile yenilmezlik gururu yaşadıklarını belirterek, "Hacettepe, Ankara'nın köklü kulüplerinden. Biz de kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz." dedi.

"Benim görevim yeni Ahmet Çalıklar, İrfan Can Kahveciler, Uğur Çiftçileri Gençlerbirliği'ne ve Türk futboluna kazandırmak." ifadesini kullanan Kaplan, şunları kaydetti:

"Beştepe'de kardeş takımımız Gençlerbirliği ile birlikte yenilmezlik gururu yaşıyoruz. Onların İlhan Cavcav Sezonu'na tutuk başlamaları herkesi çok üzdü. Özellikle Ümit Özat'ın yeniden gelmesinin ardından muazzam bir çıkış yakaladılar. Oynadığı futbolla keyif veriyor. Ankara derbisinden sonra 9 maçtır yenilmediler. Bizim de 16 maçlık bir serimiz var. Belki bu seri sezon sonuna kadar sürmeyecek ama kazanılan öz güvenin bizi sezon sonunda istediğimiz yere taşıyacağına inanıyorum."