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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Başkan ’dan hakem göndermesi

    Başkan <a href="/index/cavcav?id=b162b8ed-c022-4672-8cb4-3d8edf53349a" class="" rel="tag">Cavcav</a>’dan hakem göndermesi
    G.BİRLİĞİ Başkanı Murat , kritik maçı öncesi hakemlere dikkat çekti. , "Hem ligdeki konumumuz hem de hakem hataları sonucu kaybettiğimiz puanların ardından artık G.Birliği'nin hakem hatasıyla kaybedeceği yarım puana bile tahammülü kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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