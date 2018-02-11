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    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bu kadar gol kaçmaz

    Bu kadar gol kaçmaz

    , “Bu kadar gol pozisyonu bulup kaçırdığımız başka maç yok bu sezon. Bizde hakem hataları telafi edilmiyor” dedi

    G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü , maçından sonra hakemlerle ilgili konuştu. Kendi performanslarıyla ilgili Özat, "'Önce arkada üçlü ile başladık. Böyle olunca rakibin bekleri ilk yarıda çıkmakta zorlanmadılar. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. İkinci yarıda Pogba'yı alıp normal dizilişe döndük. Bu kadar gol pozisyonu bulup kaçırdığımız maç yok bu sezon. Tabii yenilebilirdik de" yorumunu yaptı. ve Trabzon maçındaki hakem kararlarıyla ilgili de yorum yapan Özat, " maçında net faulle gol yedik. Döndük geldik. Penaltı oldu. Kimisi var diyor, kimisi yok diyor; izlemedim. F.Bahçe, G.Saray gibi takımlar hakem hatalarını telafi edebilir ama bizde böyle şanslar yok tabii" dedi
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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