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    09 Şubat 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

    , 'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

    Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmazken Serdar Özkan ve Murat Duruer idmanın ilk bölümünde takımla son bölümde de fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

    Kırmızı-siyahlı ekip idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:49
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