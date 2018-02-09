Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Başkent ekibinin bugünkü antrenmanına tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek katılmazken Serdar Özkan ve Murat Duruer idmanın ilk bölümünde takımla son bölümde de fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:49
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Gomis satıldı!
Toplam 18
Yorum
bbb Adam 33 yasinda bile degil. Yalan haberlerle insani kandirmayin.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
ERAY Şu açıkça ortada ki basketbol takımının yönetimi başarısız. Bırakın gidin, rezil ettiniz TS gibi bir kulübü.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 2
Yorum
acg Bütün yabancıları gönderin. Yerliler ile oynayın. Yapamıyorsanız bırakın bu işi . Futbolda da borç 1 trilyon dan fazla yakında oda patlar.
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