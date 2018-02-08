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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    ’nde şoku

    Gençlerbirliği’nde Ahmet İlhan şoku
    'nda çeyrek finalde Beşiktaş'a elenen G.Birliği'nde bir kötü haber de 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanadı Ahmet İlhan Özek'ten geldi. Pazartesi günkü idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Ahmet İlhan'ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğu ve sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalacağı bildirildi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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