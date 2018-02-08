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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Anlamlı buluşma

    Anlamlı buluşma
    Gençlik ve tarafından hayata geçirilen 'Spor ile Hayata Gülümse' projesi kapsamında, Çankırı ilinden gelen vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocuklar hep birlikte G.Birliği-Beşiktaş maçını tribünden izledi. Çocuklar daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular ile buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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