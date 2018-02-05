Gençlerbirliği zoru başarmaya çalışacak
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak.
Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti. Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:17
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 6
Yorum
kartal yaa ne kredisi.adamın bi suçu yokki,suç onu futbolcu zannedip alanda.adam futbolcu falan değilki.ne bekliyosunuz.
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Krizin adı Quaresma
Toplam 17
Yorum
BORA Beşiktaşta krizin adı quaresma ve şenol güneştir. BJK tarihinin gelmiş en iyi kadrosunu bile yönetemiyor,kim olsa bundan daha iyi olurdu
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 30
Yorum
ahmet sayın albayrak merak ediyorsan kuralı öğren akşam hakem hocaları açıkladı herhalde öğrenmişindir.
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