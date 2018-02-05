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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    zoru başarmaya çalışacak

    Gençlerbirliği zoru başarmaya çalışacak

    , çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden , rövanşta zoru başarmaya çalışacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti. Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:17
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