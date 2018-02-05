Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanda sakatlanan Ahmet İlhan Özek, çalışmayı yarıda bıraktı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.