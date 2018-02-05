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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

    Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

    Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanda sakatlanan , çalışmayı yarıda bıraktı.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:25
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