Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman çift kale taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanda sakatlanan Ahmet İlhan Özek, çalışmayı yarıda bıraktı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:25
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Fenerbahçe için kritik haftalar başlıyor
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Yorum
zafer fb kesinlikle philip max yada alex telliesi kiralaması lazım. sol bekler hasan ve ismail bitik olumsuz.
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 6
Yorum
BY_AVARE arkadaş nasıl bir sakatlık bu adamın ayağı kırılsa şimdiye iyileşip oynamaya başladıydı.
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
Toplam 7
Yorum
engin bu cezanın kararını tff bir hafta sonra versin.. kim ne diyebilir ? konuyu değerlendirme fırsatımız ve vaktimiz olmadı densin
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