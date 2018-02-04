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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Zinciri kırdı

    Zinciri kırdı
    Gençlerbirliği dün akşam karşısında bir ilki başardı. Ülker Stadı'ndan zor da olsa puan çıkartmayı başaran kırmızı- siyahlı ekip tam 14 maç sonra ilk kez rakibi karşısında yenilmemeyi başardı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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