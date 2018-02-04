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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Özat hemen kenara aldı

    Özat hemen kenara aldı
    Hakem 'ın göstermediği Kamal İssah'ı 'nin hocası hemen çıkardı. 26. dakikada 'ya sert bir faul yapan İssah'ın atılmaması Özat'ı harekete geçirdi. Genç çalıştırıcı, kırmızı karta çok yakın olan İssah'ı çıkararak yerine Diallo'yu oyuna sürdü. Ganalı oyuncu çıkarken ıslıklandı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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