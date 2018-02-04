Gönül koymasınlar
Devre arasında nahoş olaylar yaşandığını belirten Özat, “Ben F.Bahçe’de görev yaptım ama şimdi başka yoldayız. Kimse tepki göstermesin” dedi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'den puan alan oyuncularını kutlarken hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi. "Çata çat maçlarımızı oynuyoruz ve oynamaya da devam edeceğiz. Oyuncularıma da bunları söylüyorum. 4 büyük takım çok büyük bütçelerle oynuyorlar. Onlar da hakemden şikayet ediyorlarsa Anadolu takımları ne yapsın?" diye konuştu.
OYNAMAYALIM MI!
Devre arasında nahoş olaylar yaşandığını kaydeden Özat "Ben Fenerbahçe'de 6 sene oynadım. 3 şampiyonluk yaşadım ve 3'ünü de alın terimle kazandım. Kimsenin bana tepki koymasına gönül koymasına gerek yok. Başka bir yoldayız. Takımımım başarısı için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir şey yapmayalım mı" diyerek serzenişte bulundu.
GENÇLER EMiN ADIMLARLA İLERLiYOR
Fenerbahçe deplasmanından da puan çıkartmayı başaran Gençlerbirliği, ligde 21 puana ulaşırken bu puanların 13'ünü son 7 haftada topladı (3G, 4B). Güçlü rakibi karşısında sadece bir isabetli şut atmasına rağmen 2 gol bulan Başkent ekibi, yenilmezlik sayısını 7'ye çıkardı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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