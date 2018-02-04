Gönül koymasınlar

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'den puan alan oyuncularını kutlarken hiçbir rakipten çekinmediklerini söyledi. "Çata çat maçlarımızı oynuyoruz ve oynamaya da devam edeceğiz. Oyuncularıma da bunları söylüyorum. 4 büyük takım çok büyük bütçelerle oynuyorlar. Onlar da hakemden şikayet ediyorlarsa Anadolu takımları ne yapsın?" diye konuştu.

OYNAMAYALIM MI!

Devre arasında nahoş olaylar yaşandığını kaydeden Özat "Ben Fenerbahçe'de 6 sene oynadım. 3 şampiyonluk yaşadım ve 3'ünü de alın terimle kazandım. Kimsenin bana tepki koymasına gönül koymasına gerek yok. Başka bir yoldayız. Takımımım başarısı için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir şey yapmayalım mı" diyerek serzenişte bulundu.



GENÇLER EMiN ADIMLARLA İLERLiYOR

Fenerbahçe deplasmanından da puan çıkartmayı başaran Gençlerbirliği, ligde 21 puana ulaşırken bu puanların 13'ünü son 7 haftada topladı (3G, 4B). Güçlü rakibi karşısında sadece bir isabetli şut atmasına rağmen 2 gol bulan Başkent ekibi, yenilmezlik sayısını 7'ye çıkardı.