Özat ile 3 dönem, 24 transfer

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetiştikten sonra Bursaspor, Fenerbahçe ve Almanya'nın Köln ekibinde futbol oynayan, Ankaragücü'nde başladığı teknik direktörlük kariyerini Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nun ardından ikinci kez geldiği Gençlerbirliği'nde sürdüren Ümit Özat'ın görev yaptığı 3 transfer döneminde başkent temsilcisi, 12 yabancı ve 12 yerli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, 2016-2017 sezonuna İbrahim Üzülmez yönetiminde başladı ancak 10. haftadaki Antalyaspor (1-0) yenilgisinin ardından takım 11 puan ve averajla 9. sıradayken genç teknik adamla yollarını ayırarak Ümit Özat ile anlaştı.

Yeni teknik direktörü Özat yönetiminde de 11 puan toplayan ve sıralamada aynı basamakta sezonun ilk yarısını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamla devre arası kampı, kadro ve transfer planlamalarını yaptı.

CAVCAV TRANSFERİ HASTANEDEN YÖNETTİ

Başkent ekibinin hayatını kaybeden onursal başkanı İlhan Cavcav, son transferine tedavi gördüğü hastanede imza attırdı.

Altyapıda yetişen İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir) ve Ahmet Çalık (Galatasaray) ile Rumen golcü Bogdan Stancu'dan (Bursaspor) önemli miktarda transfer geliri elde eden kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde 8 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.

İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü dönemde Luccas Claro, Agon Mehmeti, Renato Escobar Baruffi (Bady), Jonathan Ring ve Umut Sözen'i transfer eden kırmızı-siyahlılarda duayen başkanın yaşamını yitirdiği 22 Ocak'tan sonra da Etien Velikonja, Anıl Karaer ve Murat Duruer transferleri gerçekleştirildi.

Önemli oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından yapılan 8 takviyeyle sezonun ikinci yarısına başlayan ve 17 maçta 24 puan toplayan Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, ligi ilk devrenin sonundaki yerinden bir basamak üstte (8) tamamladı.

YAZ DÖNEMİNDE 12 YENİ YÜZ

İlhan Cavcav isminin verildiği 2017-2018 sezonuna Ümit Özat ile devam eden, genç teknik adamla, kamp programı ve kadro yapılandırmasını yapan Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlılar, kadroya da 12 yeni isim dahil etti.

Performanslarıyla öne çıkan Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Selçuk Şahin gibi isimlerle yollarını ayıran başkent temsilcisinde, Özat'ın görevde bulunduğu ikinci transfer döneminde 5 yabancı ve 7 yerli transferi yapıldı.

Elvis Manu, Jailton Paraiba, Ousmane N'diaye, Petar Skuletic, Dialo Gudileyele, Mehmet Taş, Erdi Can Şehit, Zeki Yavru, Serdar Özkan, Alper Uludağ, Numan Soysal, Ahmet İlhan Özek'i transfer eden Gençlerbirliği, pilot takım Hacettepe'den de Mert Yıldırım Çetin ve Berat Ayberk Özdemir'i de kadrosuna aldı.

MESUT BAKKAL'IN 4. DÖNEMİ

Ümit Özat yönetiminde sezonun ilk maçında Kardemir Karabükspor (1-1) ile berabere kalan başkent ekibinde, Atiker Konyaspor (3-0) ve Fenerbahçe (1-2) yenilgilerinin ardından genç teknik adamla yollar ayrıldı.

Dördüncü kez geldiği kırmızı-siyahlı takımın başında 9 maçta görevde kalabilen Mesut Bakkal'ın kadroya takviye istemesine karşın transfer yapmayan başkent kulübü, tecrübeli teknik adamın görevine 12. haftanın ardından son verdi ve aynı sezonda ikinci kez Ümit Özat'ı takımın başına getirdi.

Başkan Murat Cavcav, teknik direktör değişiminin ardından "takımı tanıyan Özat ile transfer planlamalarını beraber yaptıklarını" belirterek kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundaki futbolcuların kalitesine güvendiğini dile getirdi.

ÖZAT "UMUT" OLDU

Sezonun 13. haftasında Osmanlıspor'a (2-0) kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmanın ardından Özat yönetiminde 6 hafta mağlup olmadı.

Genç teknik adamın başında olduğu başkent takımı, Demir Grup Sivasspor (4-0), Antalyaspor (1-1), Kasımpaşa (0-0) ve Bursaspor (1-1) maçlarının ardından sezonun 2. devresine 14 puanla 17. sırada girdi.

Özat ile 6 maç üst üste kaybetmeyen ve ligde kalma umudunu artıran kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da Bursaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

YENİ 4 İSİM DAHA BAŞKENTTE

Sezonun 2. yarısına da iyi başlayan Özat yönetimindeki Gençlerbirliği'nde ara transfer döneminde 3'ü yabancı 4 transfer yapıldı.

Kardemir Karabükspor'u (0-2) ve Atiker Konyaspor'u (2-1) galibiyetleriyle başlayan Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, çıkışını 2. yarıda da sürdürmeye devam etti.

Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan Aydın Karabulut'u yeniden kadrosuna katan, Bursaspor'dan da Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Deniz Yılmaz'ı kadrosuna katan Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Fransa takımlarından Montpellier'den Staphane Sessegnon ve Saint-Etienne'den Florentin Pogba'yı başkente getirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, 31 Ocak Çarşamba günü sona eren ara transfer dönemindeki takviyelerle, Ümit Özat'ın görevde bulunduğu yaklaşık 1,5 yıl içinde 24 transfer yapmış oldu.

Özat'ın görevde bulunduğu transfer dönemlerinde Gençlerbirliği'nin transfer ettiği futbolcular şunlar:

"Luccas Claro, Agon Mehmeti, Bady, Jonathan Ring, Etien Velikonja, Anıl Karaer, Murat Duruer, Umut Sözen, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Ousmane N'Diaye, Petar Skuletic, Dialo Gudileyele, Mehmet Taş, Erdi Can Şehit, Zeki Yavru, Serdar Özkan, Alper Uludağ, Numan Soysal, Ahmet İlhan Özek, Aydın Karabulut, Deniz Yılmaz, Staphane Sessegnon, Florentin Pogba."

YABANCI SAYISI 17

Gençlerbirliği'nin Deniz Yılmaz, Sessegnon ve Pogba takviyelerinin ardından sözleşmesi süren yabancı futbolcu sayısı 17'ye yükseldi.

Ara transfer döneminde Kosovalı Vedat Muric'i Çaykur Rizespor'a veren, ülkesinden dönmeyen Tokelo Rantie ile anlaşmasını sonlandıran Gençlerbirliği'nde duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede anlaşma imzalattığı Bady'nin sözleşmesi ise devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki futbolcu listesinde kadro dışı bırakılan Bady haricinde şu yabancı oyuncular yer alıyor:

"Abdul Rahman Khalili, Aleksandar Scekic, Cosmin Matei, Deniz Yılmaz, Dialo Guidileye, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Kamal Issah, Luccas Claro, Marko Milinkovic, Ousmane N'Diaye, Florentin Pogba, Johannes Hopf, Petar Skuletic, Sergei Palitsevich, Sessegnon."