Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadığı Beşiktaş maçının ardından İstanbul'dan dönmeyen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmanda koşu ve dar alanda top kapma oyununun ardından çift kale maç yaptı.
Tedavilerine devam edilen Elvis Manu, Serdar Özkan ve Nihat Şahin ile kart cezalıları Aleksandar Scekic ve Petar Skuletic idmana çıkmadı. Kırmızı-siyahlı ekipte bu futbolcular Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş maçında ayağından sakatlanan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:31
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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda
Toplam 1
Yorum
alik beşiktaş gibi sistem göbekten kale önünde yarmaca taliscanın yaptığı gibi.elmas,valbuena,aatıfla pres,çalım kısapas ve goll ve goll.ve gol
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
Aslan ERAY ALT YAPIDAN YETISTI YASIDA BIR HAYLI VAR 2 METRE BOYU VAR 1 YANTOPA SAHIP OLAMADI NASIL KALECI YETISTIRIYORUZ SORUN SADECE ERAY DEGIL!
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
aslan burda linnesin hatası yok erayın hatası madem cıkıyon topa gideceksin arkadaşlarına gidiyor yada çıkma kalenden linnes hatasız
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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