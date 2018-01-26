Ümit Özat’tan 3 öneri

, futbol için önerilerde bulundu. Genç çalıştırıcı, maç kadrolarının 21 kişi olmasını eleştirirken, kaleciler için ekstra değişiklik hakkı verilmesi ve devre aralarında kalelerle birlikte yedek kulübelerinin de değiştirilmesi önerisinde bulundu., "Oyuncu değişikliği sayısı aynıysa kulübeyi artırmanın bir anlamı yok ki bu oyuncuya tembellik getiriyor, 'zaten kulübeye giriyorum' diyor. Bundan sonra rekabeti artırmak adına 18 ya da 19 kişilik kadrolarla çıkacağım" dedi. Öte yandantecrübeli sağ bekyollar ayrıldı.