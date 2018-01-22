Futbolda Cavcav'sız bir yıl geçti

Başkent kulübüne 37 yıl başkanlık yapan ve geçen sene 22 Ocak'ta 81 yaşında hayata veda eden İlhan Cavcav, örnek gösterilecek yöneticiliği, sıra dışı transferleri, fair play yönüyle her zaman Türk futbolunun renkli simalarından oldu.

Priştine'den 1910'lu yıllarda göç eden bir ailenin çocuğu olarak, 4 Ekim 1935'te Ankara Hamamönü'nde dünyaya gelen İlhan Cavcav, eğitimine Ankara 10. Yıl İlkokulunda başladı. Öğrencilik yılları boyunca babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav, ilkokuldan sonra Gençlerbirliğinin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesinde eğitimini sürdürdü. Ailesine yardım etmek için ortaokuldan sonra eğitimine son veren Cavcav, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde, sonrasında da şirket muhasebesinde çalıştı.



FUTBOLCULUK KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi profesyonel futbolcular bulunan İlhan Cavcav'ın futbol kariyeri, Mamak Maskespor'da görev yapan "Cici" Necdet tarafından keşfedilmesiyle başladı.

Cavcav, 16 yaşındayken Mamak Maskespor kadrosuna katıldı ve savunma oyuncusu olarak oynadı. PTT'de oynarken 19 yaşında kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif eden Bahçeli Gençlikspor'a giden İlhan Cavcav, yeni takımıyla ilk maçını PTT'ye karşı oynaması beklenirken, eski takımı karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle görev verilmediği için futbolu bıraktı.



İŞ HAYATINA ATILDI

Futbolu bıraktığı 1950'li yıllardan 1970'lere kadar iş dünyasında yoğun bir çalışma hayatı olan İlhan Cavcav, 1960 yılında aile şirketinden ayrılarak tek başına ticaret hayatına atıldı.

Cavcav, Konya asfaltı üstündeki Ankara Un Sanayinin bulunduğu arsayı 1967'de satın alarak ölene dek başında olduğu un fabrikasını kurdu.



BAŞKANLIK, HACETTEPE'DE BAŞLADI

Ankara'nın büyük sanayicileri arasına giren İlhan Cavcav, başkanlık kariyerine Hacettepe'de başladı. 1975'te eski mahallesinin takımı Hacettepe'nin başına geçen Cavcav, takımın düşüşünü engelleyemeyince istifa etti.

Ardından 1977 yılında Yahya Demirel'in başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav, kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce kısa bir süre için göreve ara verdi.



TFF'YE PROJE KABUL ETTİRDİ

Gençlerbirliği'ne 1981 yılında yeniden başkan olan İlhan Cavcav, 3. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan ekip için kolları sıvadı. Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) dönemin yöneticilerine, 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren Cavcav, takımının 2. Lig'de devam etmesini sağladı.

Birinci Lig'e (Şimdiki Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri en üst kademe ligin, süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Kırmızı-siyahlı takım, bu sürede 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Vizyonu oldukça geniş olan İlhan Cavcav, başkanlığı süresince kulübe, donanımlı, modern tesisler kazandırdı.

Ucuza aldığı genç ve yetenekli futbolcuları yetiştirip, diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satma politikasıyla adından söz ettiren duayen başkan, kulübü borçsuz bir hale getirerek, yönetim anlayışıyla da örnek oldu.



TRANSFERLERİ SES GETİRDİ

Yeni yetenekler keşfetmek için amatör maçları seyreden İlhan Cavcav'ın, yöneticiliği süresince yaptığı transferler ses getirdi. Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye 100 milyon lira gibi astronomik bir rakama veren Cavcav, bir dönem Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu.

Afrika kıtasındaki ülkelere giderek birçok maç izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları birçok Afrika kökenli oyuncunun Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Çok ucuza mal ettiği Nijitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolara gönderen Cavcav, Tarık Daşgün ile Geremi'nin bonservislerinin satışından elde edilen paraları kulüp tesislerinin yapımına harcadı.

Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın, 1989 yılında takımın 1. Lig'e dönmesi nedeniyle verdiği 1 milyon liralık çek ve 20 dönümlük arsa bağışıyla kulübün Beştepe'deki tesisinin yapımına başlandı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nin A ve B binaları 1999 yılında, C binası ise 2001 yılında açıldı.



HASTA YATAĞINDA TRANSFER

Kırmızı-siyahlıların onursal başkanı İlhan Cavcav, sağlık sorunlarına rağmen kulübü için çalışmaktan geri durmadı.

Cavcav, Gençlerbirliği'nin Atletico Paranaense Kulübünden transfer ettiği Renato Escobar Baruffi'nin (Bady) 2,5 yıllık sözleşmesini tedavi gördüğü hastanede imzalattı.



ÇOK SAYIDA TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde sürekli teknik direktör değiştirmesiyle de çok konuşuldu.

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ın 37 yıllık görev süresinde 42 farklı teknik direktörle çalıştı. Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 37 yılda 56 kez teknik adam değişikliğine gitti.

İlhan Cavcav, 37 yıllık süreçte en çok Mesut Bakkal'a şans verdi. Bakkal, başkent ekibinde 5 kez görev aldı.

Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünün yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'na da başkanlık yaptı.

Duayen yönetici, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında tecrübelerini, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığında kullandı.



YENİ BAŞKAN OĞLU MURAT CAVCAV

Başkent kulübünün 18 Şubat 2017'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, Gençlerbirliği'nin yeni başkanı seçildi.

Seçime tek aday olarak giren Murat Cavcav, bin 550 delegenin 874'ünün katıldığı genel kurulda 708 oyla başkanlığa getirildi.



İLHAN CAVCAV SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Türk futbolunun duayeni İlhan Cavcav'ın ismini verdi.

Cavcav; Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'e adı verilen 4. isim oldu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, sezon başı mesajında da Cavcav'a ilişkin düşüncelerini, "Bilindiği gibi bu sezonu, Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'a adadık. Yaklaşık 40 yıl yöneticilik yaparak sporumuzda müstesna bir yer edinmiş rahmetli Cavcav'ın hatırasına hep birlikte sahip çıkacağız. İlhan Cavcav Sezonu'nda birlik ve beraberlik özümüz, iyilik, centilmenlik ve saygı sözümüz olsun." ifadeleriyle anlattı.

Öte yandan Gençlerbirliği, Cavcav'ın adının verildiği sezonun 18. haftasını 17 puan ve averajla 15. sırada tamamladı.