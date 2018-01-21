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    21 Ocak 2018, Pazar
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    yarın anılacak

    <a href="/index/ilhan-cavcav?id=a3dc0ca7-bb58-4269-88c2-41d61dddd44d" class="" rel="tag">İlhan Cavcav</a> yarın anılacak

    Kulübünün onursal başkanı , ölümünün 1. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Aramızdan ayrılışının birinci yılında onursal başkanımız 'ı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." denildi.

    'ın 'ndaki kabri başında düzenlenecek tören saat 14.00'te başlayacak.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:48
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