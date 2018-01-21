İlhan Cavcav yarın anılacak
Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, ölümünün 1. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Aramızdan ayrılışının birinci yılında onursal başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." denildi.
İlhan Cavcav'ın Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek tören saat 14.00'te başlayacak.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:48
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU son günde kazanan tarafta olmaya tam destek seni gidi abduülll.!!!!
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Dirar'ı ıslıklayan taraftara Kocaman'dan cevap!
Toplam 7
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yunus can 29 Fenerbahçe ligde 5 takımdan daha kötü futbol oynuyor şampiyon olamazsak sen paranı almış olarak gideceksin.Onun için taraftarı dinle.
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Gökhan Töre 26 yaşında
Toplam 2
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erol hoca türkiye de töre gibiler kendini sporcu zannediyorlar....avrupaya gidince İstanbuldaki hayatlarını özlüyorlar geri dönüyorlar..
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