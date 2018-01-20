Gençlerbirliği nefes aldı!

Ligin tehlike bölgesindeki iki takımının karşılaşmasında Ankara temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Petar Skuletic ve 90+3. dakikada Uğur Çiftçi atarken, bu sonuçla kırmızı-siyahlılar puanını 17'ye yükseltti. Karabükspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.