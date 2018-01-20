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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    nefes aldı!

    Gençlerbirliği nefes aldı!

    Süper Lig'de 18. hafta maçında deplasmanda 'a konuk olan , rakibini 2-0 mağlup etti.

    Ligin tehlike bölgesindeki iki takımının karşılaşmasında Ankara temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı 'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Petar Skuletic ve 90+3. dakikada Uğur Çiftçi atarken, bu sonuçla kırmızı-siyahlılar puanını 17'ye yükseltti. Karabükspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:00
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