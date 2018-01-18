Aydın Karabulut geri döndü
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, ilk devreyi Antalyaspor'da geçiren Aydın Karabulut ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon kırmızılı-siyahlı formayı giyen Aydın Karabulut ile yeniden anlaştı.
Hertha Berlin altyapısında yetişen ve Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş'ta oynayan Aydın, bir çok Süper Lig takımında forma giymiş ve 2015-2016 sezonun devre arasında Başkent ekibine katılmıştı. 2016-2017 sezonunda lig ve kupada 34 maça çıkan Aydın Karabulut, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performansa sergiledi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:38
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