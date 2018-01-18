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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    geri döndü

    Aydın Karabulut geri döndü

    Başkent temsilcisi , ilk devreyi 'da geçiren ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz sezon kırmızılı-siyahlı formayı giyen ile yeniden anlaştı.

    altyapısında yetişen ve 'de ilk olarak 'ta oynayan Aydın, bir çok takımında forma giymiş ve 2015-2016 sezonun devre arasında Başkent ekibine katılmıştı. 2016-2017 sezonunda lig ve kupada 34 maça çıkan , bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performansa sergiledi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:38
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